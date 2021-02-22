Madson fratura duas costelas e vira problema no Santos

O lateral-direito Madson fraturou duas costelas e apresentou um pneumotórax pequeno após o choque com o goleiro Marcos Felipe no empate em 1 a 1 entre Santos e Fluminense neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador teve de ser substituído na partida, passou por exames nesta segunda-feira e já está em observação pelo departamento médico do Peixe, que não faz previsão para o retorno do atleta.Madson está fora do jogo da próxima quinta-feira, diante do Bahia, pela última rodada do Brasileirão. Como o Santos deu folga ao lateral Pará até o próximo dia 2, o clube terá problemas na posição na quinta-feira.As opções para o auxiliar Marcelo Fernandes, que deve ser o comandante do Peixe na quinta, são o garoto Fernando Pileggi, que já atuou no Brasileirão, ou a improvisação de Vinícius Balieiro na posição.