Madson fala em "semana mais importante da década" para o Santos

O Santos encerrou neste sábado sua preparação para o clássico contra o São Paulo, mas os jogadores não escondem que já pensam na partida decisiva diante do Boca Juniors. O lateral Madson falou sobre a importância da semana e vê a equipe totalmente motivada para as duas partidas.“Não tenha dúvida, creio que quarta-feira será o jogo da década para o clube. Tirando a final de 2011, em que o Santos disputou e conquistou o título, essa semana com certeza é a mais importante da década. Clássico difícil no domingo e semifinal de Libertadores em seguida. A equipe está bem focada e motivada para atuar bem no domingo e na quarta seguir em busca da classificação".Madson deve ser titular do Santos no clássico contra o São Paulo, quando o técnico Cuca deve optar por um time reserva. Apesar disso, o lateral fala em um Peixe forte, mostrando a qualidade do elenco.