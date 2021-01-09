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Madson fala em "semana mais importante da década" para o Santos

Alvinegro encara o São Paulo neste domingo, no Morumbi, e na quarta tem o jogo da volta contra o Boca Juniors, valendo vaga na grande final da Libertadores da América...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou neste sábado sua preparação para o clássico contra o São Paulo, mas os jogadores não escondem que já pensam na partida decisiva diante do Boca Juniors. O lateral Madson falou sobre a importância da semana e vê a equipe totalmente motivada para as duas partidas.“Não tenha dúvida, creio que quarta-feira será o jogo da década para o clube. Tirando a final de 2011, em que o Santos disputou e conquistou o título, essa semana com certeza é a mais importante da década. Clássico difícil no domingo e semifinal de Libertadores em seguida. A equipe está bem focada e motivada para atuar bem no domingo e na quarta seguir em busca da classificação".Madson deve ser titular do Santos no clássico contra o São Paulo, quando o técnico Cuca deve optar por um time reserva. Apesar disso, o lateral fala em um Peixe forte, mostrando a qualidade do elenco.
“Com certeza temos essa chance de mostrar que o elenco é forte. Internamente nós sabemos que grupo é qualificado, mesmo com muitos jogadores que vieram da base, pois eles já possuem grande experiência em campeonatos de categorias de formação e isso faz com que cheguem bem ao time profissional".
"Quem está aqui tem qualidade, o grupo é forte e, independentemente de quem vai jogar contra o São Paulo ou o que o professor Cuca usará como estratégia, o Santos vai estar bem representado para dar o máximo e buscar a vitória no domingo e a classificação na quarta-feira”, concluiu.
Santos e São Paulo se enfrentam nesta domingo, 16h, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Boca Juniors pela segunda semifinal da Copa Libertadores da América será na Vila Belmiro, quarta-feira, 19h15.

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