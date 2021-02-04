Madson fala em peso por reação: "Tínhamos que dar resposta"

O Santos conseguiu um importante empate já na sua primeira partida depois da derrota na final da Copa Libertadores da América.Autor do terceiro gol santista no 3 a 3 com o Grêmio, o lateral Madson falou sobre o peso que existia no time e a superação das dificuldades no jogo contra o time do Sul."A gente sabia do peso desse jogo depois de perder um título tão importante como a Libertadores, do jeito que foi, no último minuto. Tínhamos que dar resposta, a luta segue. Futebol é bom porque em dois ou três dias se pode mostrar valor", disse Madson ao canal Première.O lateral ainda analisou a partida do Peixe na Arena Grêmio.