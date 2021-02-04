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Madson fala em peso por reação: "Tínhamos que dar resposta"

Lateral fez o gol de empate do Peixe nos acréscimos e valorizou o ponto conquistado pela equipe no Sul. Santos segue na briga por uma vaga no G8 do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 21:40

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 21:40

Crédito: Divulgação / Twitter Santos
O Santos conseguiu um importante empate já na sua primeira partida depois da derrota na final da Copa Libertadores da América.Autor do terceiro gol santista no 3 a 3 com o Grêmio, o lateral Madson falou sobre o peso que existia no time e a superação das dificuldades no jogo contra o time do Sul."A gente sabia do peso desse jogo depois de perder um título tão importante como a Libertadores, do jeito que foi, no último minuto. Tínhamos que dar resposta, a luta segue. Futebol é bom porque em dois ou três dias se pode mostrar valor", disse Madson ao canal Première.O lateral ainda analisou a partida do Peixe na Arena Grêmio.
"Voltamos meio desligados (para o segundo tempo), Cuca fez um ajuste e equipe se reergueu com um a menos e com todas as dificuldades. Fui consagrado com um pênalti. Tive a responsabilidade de cobrar e bati bem. Pela circunstância, ponto a ser comemorado", concluiu o jogador.
O Santos agora segue na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O próximo desafio no Campeonato Brasileiro será já neste sábado, às 21h, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

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