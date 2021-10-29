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Madson é o defensor com mais participações em gols no Brasileirão

Lateral do Peixe tem dois gols e três assistências na competição...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 14:51
Crédito: Divulgação / Santos
O lateral Madson vive grande fase na equipe do Santos. O jogador é o defensor na Série A do Campeonato Brasileiro quem mais tem participações em gols. Ao todo, são duas bolas na rede e 3 assistências. Os dados são do site estatístico SofaScore.Na vitória contra o Fluminense, nesta quarta-feira (27), o ala santista marcou o primeiro gol e deu passe para o segundo. Em entrevista para Santos TV, o camisa 13 comentou sobre a vitória da equipe e destacou a garra da equipe para vencer.
- A equipe sabia da importância do jogo de hoje. Infelizmente na partida anterior a gente acabou deixando escapar, e sabíamos que hoje era fundamental. Importante ressaltar a garra e luta que a equipe entrou hoje. A torcida também, nos apanhou do começo ao fim. Agradecer a Deus pela minha partida, um gol e uma assistência. Mas a gente sabe que não pode parar por aqui. Descansar que sábado já temos outra missão, outra batalha contra o Athletico - disse.O próximo compromisso da equipe santista será neste sábado, contra o Furacão, na Arena da Baixada. A maior novidade entre os relacionados é a presença do zagueiro Luiz Felipe, que estava fora dos jogos devido a uma lesão desde justamente o segundo confronto contra o Athlético-PR pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto.

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