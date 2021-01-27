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futebol

Madson diz que primeiros 20 minutos decidiram duelo no Mineirão

Um dos atletas mais experientes do Peixe contra o Atlético Mineiro, o lateral Madson falou que o jogo foi bastante travado e culpou os primeiros 20 minutos da equipe pela derrota...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 22:56

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:56

Crédito: Guilherme Nunes disputa bola aérea (Pedro Souza/Atlético-MG
O Santos coleciona três derrotas seguidas no Brasileirão. Jogando na noite desta terça-feira no Mineirão, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG.Os dois gols do time atleticano foram marcados por Savarino com menos de 20 minutos de bola rolando. O primeiro deles, com dois minutos de partida.No final do confronto, o jogador Madson, um dos atletas mais experientes do Santos, falou sobre o revés."Todos nós sabemos a importância do jogo de sábado (final da Libertadores). O professor Cuca tentou montar a melhor equipe para hoje, mas creio que foi um jogo muito travado, decidido nos primeiros 20 minutos. O Atlético praticamente não criou chance, assim como a gente. Acho que a equipe suportou bem, foram mesmo os 20 primeiros minutos que pecamos. Mas agora já passou, é concentrar e focar no sábado para quem sabe buscar o título", disse Madson ao microfone do canal Premiére.
Agora, todas atenções do Peixe mais do que nunca estão na final da Copa Libertadores. O duelo contra o Palmeiras, no Maracanã, ocorrerá no próximo sábado. Já no Brasileirão o Santos só volta a jogar no dia 03 de fevereiro, contra o Grêmio, no Sul. A equipe do técnico Cuca, com a derrota para o Atlético-MG, caiu para a décima colocação da tabela no campeonato nacional.

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