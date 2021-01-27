Madson diz que primeiros 20 minutos decidiram duelo no Mineirão

O Santos coleciona três derrotas seguidas no Brasileirão. Jogando na noite desta terça-feira no Mineirão, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG.Os dois gols do time atleticano foram marcados por Savarino com menos de 20 minutos de bola rolando. O primeiro deles, com dois minutos de partida.No final do confronto, o jogador Madson, um dos atletas mais experientes do Santos, falou sobre o revés."Todos nós sabemos a importância do jogo de sábado (final da Libertadores). O professor Cuca tentou montar a melhor equipe para hoje, mas creio que foi um jogo muito travado, decidido nos primeiros 20 minutos. O Atlético praticamente não criou chance, assim como a gente. Acho que a equipe suportou bem, foram mesmo os 20 primeiros minutos que pecamos. Mas agora já passou, é concentrar e focar no sábado para quem sabe buscar o título", disse Madson ao microfone do canal Premiére.