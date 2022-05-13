futebol

Madson destaca intensidade do Santos na vitória sobre o Coritiba

Peixe venceu o rival por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:04

LanceNet

O Santos se classificou para próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Coritiba por 3 a 0, na Vila Belmiro. O agregado terminou 3 a 1 para o Peixe, o que garantiu vaga nas oitavas de final da competição com maior premiação do futebol brasileiro.Para conseguir essa importante classificação, o time comandado por Fabián Bustos apresentou em campo tudo que não realizou no jogo de ida, em Curitiba. O Alvinegro sufocou a equipe visitante do começo ao fim e balançou as redes com Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernández.
- Acho que foi uma partida quase perfeita. Intensidade absurda do início ao fim. Primeiro tempo conseguiram segurar, acho que fizeram cera, mas sabíamos da nossa força, intensidade, e tínhamos consciência que após o primeiro gol a equipe ia crescer. Foi um atrás do outro. Foi a melhor atuação da equipe no ano. muito feliz pelo gol e classificação. Agora é dar sequência. Classificação vai dar confiança - disse Madson ao Prime Vídeo.Vale destacar que, desde que chegou ao Santos, Fabián Bustos fez seis jogos na Vila Belmiro e mantém um aproveitamento de 100%. Sofreu seis gols e marcou 18.
