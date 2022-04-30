Madson completa 100 jogos e recebe homenagem do Santos

No duelo diante do Unión La Calera, na última quinta-feira (28), pela Conmebol Sul-Americana, o lateral-direito Madson chegou a marca de 100 jogos pelo Santos, após dois anos de clube. Na manhã deste sábado (30), o atleta recebeu uma homenagem e ganhou uma placa comemorativa após o treino realizado no CT Rei Pelé. Ele recebeu a placa do gerente de futebol, Guilherme Lipe, da sua esposa Nayara e do seu filho Nicollas, além da presença de todo o elenco.- Essa marca significa muito para mim. É um momento especial que vou guardar comigo para sempre. O Santos é um clube que sempre admirei, mesmo estando longe. Quero agradecer aos meus companheiros, a comissão técnica e a diretoria por toda a confiança - disse Madson.