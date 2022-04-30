Madson completa 100 jogos e recebe homenagem do Santos

No duelo diante do Unión La Calera, na última quinta-feira (28), pela Conmebol Sul-Americana, o lateral-direito Madson chegou a marca de 100 jogos pelo Santos, após dois anos de clube. Na manhã deste sábado (30), o atleta recebeu uma homenagem e ganhou uma placa comemorativa após o treino realizado no CT Rei Pelé. Ele recebeu a placa do gerente de futebol, Guilherme Lipe, da sua esposa Nayara e do seu filho Nicollas, além da presença de todo o elenco.- Essa marca significa muito para mim. É um momento especial que vou guardar comigo para sempre. O Santos é um clube que sempre admirei, mesmo estando longe. Quero agradecer aos meus companheiros, a comissão técnica e a diretoria por toda a confiança - disse Madson.
O camisa 13 também recordou suas partidas e destacou dois jogos importantes:
- Os confrontos contra o Fluminense e o Athletico Paranaense, nas ultimas rodadas do Campeonato Brasileiro, foram marcantes. Marquei dois gols de cabeça e consegui ajudar a equipe em um momento importante - ressaltou o lateral.Madson estreou com a camisa santista no dia 7 de março de 2020, no triunfo do Peixe por 3 a 1 diante do Mirassol, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Além dos 100 jogos, o lateral marcou 10 gols pelo Alvinegro.