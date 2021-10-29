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futebol

Madson agradece a Zanocelo e fala em nova 'final' neste sábado

Lateral foi o grande destaque da vitória do Peixe contra o Fluminense na quarta-feira...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 20:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Destaque na vitória do Santos contra o Fluminense na última quarta-feira, Madson foi elogiado pelo companheiro Vinícius Zanocelo. Em entrevista para a Santos TV após a vitória contra o Tricolor, o meia afirmou que ‘nunca viu um jogador atacar a linha como o camisa 13’.“Pô, que moral que o Zanocelo me deu, hein!? Não sei se sou o melhor do Brasil atacando as linhas, mas acho posso ser um deles, sim. É um movimento que eu trabalho bastante, pois minha principal característica é a velocidade. Foi uma jogada que treinamos muito e até falei que brigaria com ele caso não mandasse uma bola daquela para mim durante o jogo. Enchi o saco dele durante a semana naquela diagonal, tanto que você vê no lance que ele nem olha. Pega a bola e já sabe que eu vou fazer o movimento. Foi um gol bonito, mas agora temos que virar a chavinha, pois amanhã temos outro compromisso bem complicado”, afirmou Madson.Fora da zona de rebaixamento, o Santos chegou aos 32 pontos com o triunfo diante do Fluminense e agora ocupa a 16ª posição no Brasileirão. Caso consigam vencer na Arena da Baixada, os comandados de Fábio Carille ultrapassam o próprio Athletico-PR, que tem 34 e está em 14º. Apesar da oportunidade de dar um salto na tabela, Madson quer o Peixe mantendo os pés no chão e pensando primeiro em sair de perto da zona de rebaixamento.“É uma classificação que incomoda. Não é bacana olhar a tabela e ver a gente em 16º. Porém, o campeonato está muito igual, são cinco pontos que nos separam do 9º colocado, por exemplo. Então vamos no dia a dia, passo a passo. O próprio professor Carille fala para nós pensarmos jogo a jogo. Amanhã tem outra final contra o Athletico-PR. Sabemos da força deles, estão vindo de uma grande classificação e são muito fortes dentro de casa. Mas aqui do outro lado tem o Santos. Também sabemos da nossa qualidade e vamos chegar amanhã buscando fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E, a partir do momento que as vitórias vierem, a gente pode pensar em coisas maiores dentro da competição”, concluiu o lateral-direito santista.

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