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futebol

Macaé x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam em Bacaxá para fechar a fase de grupos da Taça Rio; Flu precisa de um empate para passar em primeiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 22:18

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 22:18

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.
Fluminense e Macaé se enfrentam nesta quinta-feira pela última rodada da Taça Rio. O time das Laranjeiras já está praticamente classificado, já que tem um saldo de gols alto. Com um empate, a equipe chega bem próxima de avançar em primeiro lugar no Grupo B. Veja aqui as possibilidades.
Como novidade, os comandados de Odair Hellmann tem a volta de Nenê e Wellington Silva, desfalques no último jogo e que devem ser titulares. Egídio está suspenso após levar o cartão vermelho na reestreia. Matheus Ferraz e Gilberto estão pendurados e podem ficar fora da semifinal. Os cartões zeram ao final desta rodada.
Já o Macaé venceu apenas uma partida na competição. Portanto, soma apenas três pontos e já está eliminado.
MACAÉ X FLUMINENSE
Data/Hora: 02/07/2020, às 17h30Local: Estádio Elcyr Resende, Saquarema (RJ)Árbitro: Paulo Renato CoelhoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Daniel Oliveira Alves PereiraOnde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

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