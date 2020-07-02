Macaé x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Fluminense e Macaé se enfrentam nesta quinta-feira pela última rodada da Taça Rio. O time das Laranjeiras já está praticamente classificado, já que tem um saldo de gols alto. Com um empate, a equipe chega bem próxima de avançar em primeiro lugar no Grupo B. Veja aqui as possibilidades.

Como novidade, os comandados de Odair Hellmann tem a volta de Nenê e Wellington Silva, desfalques no último jogo e que devem ser titulares. Egídio está suspenso após levar o cartão vermelho na reestreia. Matheus Ferraz e Gilberto estão pendurados e podem ficar fora da semifinal. Os cartões zeram ao final desta rodada.

Já o Macaé venceu apenas uma partida na competição. Portanto, soma apenas três pontos e já está eliminado.

MACAÉ X FLUMINENSE