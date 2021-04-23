Maca Lopez, reforço do time feminino do Botafogo, é parabenizada pela Seleção Peruana: 'Orgulhosos de você'

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

Na última quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação da meio-campista Maca Lopez para o time feminino. A experiente jogadora de 35 anos soma passagens pela seleção peruana e se destacou nos Jogos Pan Americanos de Lima, em 2019. Pelas redes sociais, a seleção do Peru a parabenizou pela oportunidade de jogar pelas Gloriosas.

> Botafogo é derrotado pelo Real Brasília no Brasileirão Feminino- Orgulho de você, Maca! Parabenizamos María José López selecionada da nossa Seleção do Peru Feminina por seu passe para o clube brasileiro Botafogo. Desejamos a você o melhor sucesso em sua carreira profissional! Após conquistar o Campeonato Carioca, as Gloriosas estão em busca da primeira vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Na estreia, o Botafogo empatou sem gols contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, e, na ultima rodada, perdeu para o Real Brasília, fora de casa, por 1 a 0.