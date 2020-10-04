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M. Leonardo chama Cuca de paizão no Santos e oferece gol à família

Atacante de 17 anos foi autor do gol da vitória do Peixe na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, na noite deste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 20:54

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 20:54
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
Autor do gol da vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás, na noite deste domingo, pelo Brasileirão, Marcos Leonardo ofereceu a noite de brilho à família.
O jovem de 17 anos recordou as dificuldades para se tornar jogador e citou o sonho do pai em ser profissional.
- Agradeço primeiramente a Deus. Ele sabe do sofrimento que eu e família passamos. Felicidade é imensa, não há como explicar. Foi sonho do meu pai ser jogador, isso eu não carrego só para mim, carrego para ele e para a família inteira - disse após o jogo.
- Sempre fui um sonhador. Desde a Copa São Paulo eu tinha a meta de subir, era um divisor de águas. Fiz uma boa Copinha, fui para o profissional e agradeço pelo gol. Agora é sequência e tudo vai dar certo - acrescentou.O menino da Vila também agradeceu a oportunidade ao técnico Cuca, quem chamou de "paizão", e compartilhou a vitória com Sánchez e Raniel. O meia rompeu o ligamento do joelho esquerdo, enquanto o atacante apresentou trombose na perna direita.
- Cuca, para nós, é um paizão. Agradeço a ele e comissão pelo apoio desde a minha chegada. Agradeço a eles e dedico a vitória ao Sánchez e Raniel - finalizou.

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