Lyon define o valor para vender Thiago Mendes ao Flamengo

Crédito: Divulgação/Lyon

Flamengo e Lyon seguem em conversas diárias acerca de Thiago Mendes, que ficou fora do amistoso de pré-temporada com o Wolfsburg, no último sábado, e atuou pela equipe B num jogo diante do Villefranche Beaujolais, da quarta divisão local. E, após recusa pela proposta inicial de empréstimo sem opção de compra definida, o valor para do volante foi definido pelo OL.

> GALERIA: Goleada do Flamengo diante do Bahia rende memes com Renato e Gabigol; confiraAgora, o Rubro-Negro já sabe que, caso queira adquirir Thiago Mendes em definitivo, terá que desembolsar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões na atual cotação). A informação inicial sobre a quantia é do site "ge".

Tanto Flamengo quanto Lyon já têm metas individuais a serem estabelecidas em contrato acordadas. Depois da recusa inicial, o debate agora, conforme o LANCE! informara anteriormente, tem sido a respeito das condições que obrigarão o Flamengo a comprar Thiago Mendes sob previsão contratual (com prioridade para empréstimo de um ano).

A diretoria do Flamengo, cautelosa, já avisou a Renato Gaúcho que, embora sejam prioridades, as tentativas por Thiago Mendes e Kenedy, do Chelsea, são "muito difíceis". Em entrevista concedida a jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no desembarque do clube na quinta-feira, Marcos Braz - vice-presidente de futebol do clube - avisou que está ativo nos bastidores para mudar o cenário e firmar negócio.

Cabe lembrar que Thiago Mendes, tido como a peça de reposição para a saída de Gerson, deu o "ok" para o Flamengo agilizar as tratativas. O atleta de 29 anos está motivado a retornar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos o acordo com o Rubro-Negro.

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