Lyon aceita reduzir preço de Depay, mas presidente define data limite para negociar atleta; Barça monitora

O atacante Memphis Depay, do Lyon, parece estar com os dias contados no clube francês. Alvo do Barcelona, o jogador poderá ser negociado, segundo o jornal "L'Équipe". Com contrato somente até o fim da temporada, o atleta poderá deixar o clube de graça, caso não seja vendido nesta janela.Segundo o periódico francês, o Lyon, que pediu 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) para vender o jogador, estaria aceitando reduzir este valor até pela metade. O principal motivo por trás desta decisão seria a crise financeira que o clube enfrenta por conta da pandemia do novo coronavírus.