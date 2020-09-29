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Lyon aceita reduzir preço de Depay, mas presidente define data limite para negociar atleta; Barça monitora

Atacante é alvo do Barcelona e poderá deixar o clube francês. Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, espera que negociação seja sacramentada até a próxima sexta-feira...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 10:25
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O atacante Memphis Depay, do Lyon, parece estar com os dias contados no clube francês. Alvo do Barcelona, o jogador poderá ser negociado, segundo o jornal "L'Équipe". Com contrato somente até o fim da temporada, o atleta poderá deixar o clube de graça, caso não seja vendido nesta janela.Segundo o periódico francês, o Lyon, que pediu 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) para vender o jogador, estaria aceitando reduzir este valor até pela metade. O principal motivo por trás desta decisão seria a crise financeira que o clube enfrenta por conta da pandemia do novo coronavírus.
No entanto, no que depender do presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, esta negociação (e qualquer outra) precisará ser feita até a próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, três dias antes do encerramento da janela de transferências.
- A partir de sexta-feira, os jogadores que não saíram não vão mais embora. Para nós, o prazo para as transferências é sexta-feira. Irei propor ao treinador e ao diretor desportivo. É compreensível - disse o dirigente ao "Téléfoot".

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