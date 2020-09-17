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Luxemburgo vê Palmeiras no ‘caminho certo’, mas nega favoritismo

Com nove pontos conquistados em três jogos, Verdão é dono da melhor campanha da Libertadores 2020...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:52

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 00:52
Crédito: Vanderlei Luxemburgo em ação (César Greco/Palmeiras
“Precoce”. Esse foi o termo utilizado por Vanderlei Luxemburgo, quando questionado a respeito do favoritismo do Palmeiras para conquistar o título da Libertadores da América. Apesar de ter vencido a terceira partida em três rodadas, o experiente treinador entende que a competição ainda está longe de ser definida.
​- É muito precoce falar que o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras é uma das equipes que quer o título e vai trabalhar muito pra isso. Temos um elenco versátil e muitos jovens. Estamos no caminho certo, mas ainda há uma distância a ser corrida - destacou.
Além de quebrar um tabu de quase quatro décadas no estádio Hernando Siles, em La Paz, a vitória diante do Bolívar decretou o melhor início de campanha em uma Libertadores desde 1968. Conquistas essas que também foram pauta na entrevista coletiva concedida por Luxa.- Resultado importante. 37 anos que uma equipe do Brasil não ganha aqui. 15 jogos invictos. Coisa que não acontecia há muito tempo. 3 vitórias seguidas na Libertadores. Jogadores sabem que jogar aqui é difícil. Nós soubemos sofrer. Jogadores estão de parabéns - finalizou.
Apesar da grande campanha na Liberta, o Palmeiras precisa “virar a chavinha” e iniciar a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, já neste domingo, às 16 horas (de Brasília), a equipe visita o Grêmio.

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