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Luxemburgo valoriza jogadores do Palmeiras: ‘Pegaram confiança’

Técnico do Verdão também comemorou a segunda vitória seguida da equipe no Allianz Parque; desta vez, o triunfo veio contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 22:12

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 22:12

Depois de uma sequência de três empates consecutivos, o Palmeiras chegou à segunda vitória seguida neste sábado (3), quando bateu o Ceará por 2 a 1. Em entrevista concedida após o apito final, o técnico Vanderlei Luxemburgo valorizou a ofensividade do Verdão, que finalizou 27 vezes contra a meta do Vozão.
- A gente tinha expectativa da coisa dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa boa. A única coisa era que os jogadores, a gente precisava que eles fossem mais agressivos, e não estavam conseguindo. Agora, pegaram confiança - destacou.Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira colocação e conheceu a primeira vitória nos seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Quando questionado a respeito do jejum de vitórias no Allianz, Luxa rebateu.
- Agora tem Copa do Brasil e Libertadores, só depende de nós pra fazer a melhor campanha contra o Tigre - finalizou.
O Palmeiras volta a campo já nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, para enfrentar o Botafogo, que recentemente demitiu o técnico Paulo Autuori e está na vice lanterna do Brasileirão.

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