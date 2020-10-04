Luxemburgo valoriza jogadores do Palmeiras: ‘Pegaram confiança’

Depois de uma sequência de três empates consecutivos, o Palmeiras chegou à segunda vitória seguida neste sábado (3), quando bateu o Ceará por 2 a 1. Em entrevista concedida após o apito final, o técnico Vanderlei Luxemburgo valorizou a ofensividade do Verdão, que finalizou 27 vezes contra a meta do Vozão.

- A gente tinha expectativa da coisa dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa boa. A única coisa era que os jogadores, a gente precisava que eles fossem mais agressivos, e não estavam conseguindo. Agora, pegaram confiança - destacou.Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira colocação e conheceu a primeira vitória nos seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Quando questionado a respeito do jejum de vitórias no Allianz, Luxa rebateu.

- Agora tem Copa do Brasil e Libertadores, só depende de nós pra fazer a melhor campanha contra o Tigre - finalizou.