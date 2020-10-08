futebol

Luxemburgo, sobre reforços: 'Precisamos fazer algo e a diretoria sabe disso'

Técnico fez um alerta à falta de jogadores suficientes no elenco para dar conta de tantas competições simultâneas; Verdão vem sofrendo com desfalques por lesões e convocações...
LanceNet

08 out 2020 às 01:32

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 01:32

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em entrevista coletiva concedida após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo na noite desta quarta-feira (7), Vanderlei Luxemburgo foi categórico ao falar sobre a necessidade de reforçar o elenco do Palmeiras:
- Precisamos fazer algo e a diretoria sabe disso. O elenco está curto e precisamos dar mais qualidade a ele. Está bem claro pra nós, a diretoria está atenta, é um ano atípico pela pandemia, que dificultou muito as receitas, mas temos que fazer algo porque são competições difíceis, e temos jogadores lesionados, convocados… temos que ver. É a primeira vez que falo sobre isso, é uma necessidade por números e pra acrescentar o que já temos de qualidade - afirmou o técnico do Palmeiras.Na mesma fala, Luxa também ponderou sobre o uso de jovens das categorias de base. Os garotos vêm sendo cada vez mais utilizados enquanto o elenco fica cada vez mais curto:
- Nós temos muitos garotos, fazemos um trabalho que tem que ser feito, de dar chances pra molecada. Mas não podemos jogar nas costas deles a responsabilidade de fazer tudo - analisou.
Com a derrota no estádio Nilton Santos, o Palmeiras caiu para a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O Verdão volta ao Allianz Parque para enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

