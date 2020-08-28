Luxemburgo se aproxima de 400 jogos como técnico do Palmeiras

Crédito: Vanderlei Luxemburgo acumula marcas pessoais pelo Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo acumula títulos e marcas pessoais nas cinco passagens pelo Palmeiras. O treinador está próximo de mais uma delas, uma vez que tem 397 partidas à frente do Verdão. Neste sábado (29) contra o Bahia, em Salvador, ele vai dar mais um passo rumo aos 400 jogos.

Luxa é o terceiro na história do clube que mais comandou o Alviverde, somente atrás de Luiz Felipe Scolari (484) e Oswaldo Brandão (586). O aproveitamento dele é de 67,7%. São 239 vitórias, 90 empates e 68 derrotas. O número expressivo de triunfos o faz o segundo treinador mais vitorioso do Palmeiras, somente atrás de Oswaldo Brandão (342). Ele superou Felipão recentemente, um vez que o ex-treinador do clube tem 237 vitórias.

Cinco vezes campeão do Campeonato Brasileiro, duas delas pelo Verdão, Luxemburgo é o técnico com mais títulos da competição ao lado de Lula, lendário comandante santista na era Pelé, a edição de 2020 pode fazer com que o treinador assuma isoladamente o posto.