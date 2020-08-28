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Luxemburgo se aproxima de 400 jogos como técnico do Palmeiras

Treinador palmeirense tem 397 partidas à frente do Verdão somando as cinco passagens pelo clube. Próximo confronto será neste sábado (29) contra o Bahia, em Salvador...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 08:00
Crédito: Vanderlei Luxemburgo acumula marcas pessoais pelo Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo acumula títulos e marcas pessoais nas cinco passagens pelo Palmeiras. O treinador está próximo de mais uma delas, uma vez que tem 397 partidas à frente do Verdão. Neste sábado (29) contra o Bahia, em Salvador, ele vai dar mais um passo rumo aos 400 jogos.
Luxa é o terceiro na história do clube que mais comandou o Alviverde, somente atrás de Luiz Felipe Scolari (484) e Oswaldo Brandão (586). O aproveitamento dele é de 67,7%. São 239 vitórias, 90 empates e 68 derrotas. O número expressivo de triunfos o faz o segundo treinador mais vitorioso do Palmeiras, somente atrás de Oswaldo Brandão (342). Ele superou Felipão recentemente, um vez que o ex-treinador do clube tem 237 vitórias.
Cinco vezes campeão do Campeonato Brasileiro, duas delas pelo Verdão, Luxemburgo é o técnico com mais títulos da competição ao lado de Lula, lendário comandante santista na era Pelé, a edição de 2020 pode fazer com que o treinador assuma isoladamente o posto.
Pressionado pelos maus resultados nas duas primeiras rodadas, o Palmeiras vem de duas vitórias seguidas. A marca de 400 jogos deve ser alcançada contra o Red Bull Bragantino, dia 6 de setembro.

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