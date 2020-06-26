Luxemburgo recebe alta e pode voltar a trabalhar na próxima semana

Crédito: Técnico do Palmeiras recebeu alta nesta sexta-feira e ficará alguns dias em casa, de repouso (Reprodução/Instagram

Vanderlei Luxemburgo já está em casa. Cerca de 24 horas depois da cirurgia para retirar a vesícula, o técnico recebeu alta na manhã desta sexta-feira e passará alguns dias de repouso. A expectativa é de retomada dos trabalhos no Palmeiras, acompanhando os treinos na Academia de Futebol, na próxima semana, dependendo da evolução de sua recuperação.

A intervenção cirúrgica ocorreu no Hospital São Luiz, e fez o treinador perder, por enquanto, somente a chance de assistir pessoalmente às avaliações físicas do elenco nos gramados. A partir de quarta-feira, estarão liberados os trabalhos com bola e, independentemente da presença de Vanderlei Luxemburgo, o auxiliar Maurício Copertino estará na Academia.E MAIS:Preocupação com esposa, emoção, Palmeiras: Luxa no hospitalLuxemburgo manda recado do hospital: 'Estou quase voltando'Gustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresentaBotafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordoLuxemburgo teve uma crise na vesícula na semana passada, queixando-se de muita dor, e a primeira recomendação foi de cirurgia. Fez uma consulta para ter uma segunda opinião, do médico Alexander Morrell, que reforçou a necessidade da retirada do órgão e foi o responsável por realizar o procedimento nesta manhã.

Apesar da crise na vesícula na última quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo esteve presente no primeiro dia de testes do Palmeiras nos campos da Academia de Futebol, na última terça-feira. Mas, assim como Antônio Mello, coordenador de preparação física, recebendo um acompanhamento particular.

A preocupação com os dois é por conta de um trecho da resolução do Governo de São Paulo, que aponta que "profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas não devem participar dos treinamentos". O clube entendeu que é uma recomendação e, como considera Luxemburgo (68 anos de idade) e Antônio Mello (72) fundamentais, optou por um monitoramento em ambos, que passaram por testes de detecção da COVID-19.