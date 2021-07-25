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Luxemburgo nega que negociou para ser técnico do Botafogo: 'Ninguém me procurou'

Treinador afirmou que não teve nenhum tipo de contato para assumir o Alvinegro, que recentemente contratou Enderson Moreira para a função...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 17:27
Crédito: CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS
Vanderlei Luxemburgo deixou claro: o Botafogo nunca foi uma possibilidade concreta de trabalho para o treinador. O profissional admitiu neste domingo, em entrevista ao programa "Só Técnicos", da "Rádio Capital", que sequer conversou com pessoas do clube.
+ Botafogo supera desfalques e consegue 1ª vitória fora de casa na Série B na estreia de Enderson
- Ninguém me procurou. Nenhuma pessoa ligada ao Botafogo entrou em contato comigo. Tudo que estão falando na imprensa é mentira. Todo mundo que falou algo baseado em alguma informação, são mentirosas. Colocaram sem fundamento para as outras pessoas verem. Eu não tive convites do Botafogo - afirmou Luxa.Isto vai de encontro com uma declaração de Durcesio Mello, presidente do Botafogo. Em uma reunião com torcedores, o dirigente admitiu que fez contato por Vanderlei Luxemburgo, mas não concordou com algumas cláusulas impostas pelo treinador.
De qualquer forma, o Alvinegro já tem um novo nome para a função. Enderson Moreira estreou no último sábado com vitória sobre o Confiança, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.Programa "Só Técnicos":

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