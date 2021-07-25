Luxemburgo nega que negociou para ser técnico do Botafogo: 'Ninguém me procurou'

Crédito: CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS

Vanderlei Luxemburgo deixou claro: o Botafogo nunca foi uma possibilidade concreta de trabalho para o treinador. O profissional admitiu neste domingo, em entrevista ao programa "Só Técnicos", da "Rádio Capital", que sequer conversou com pessoas do clube.

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- Ninguém me procurou. Nenhuma pessoa ligada ao Botafogo entrou em contato comigo. Tudo que estão falando na imprensa é mentira. Todo mundo que falou algo baseado em alguma informação, são mentirosas. Colocaram sem fundamento para as outras pessoas verem. Eu não tive convites do Botafogo - afirmou Luxa.Isto vai de encontro com uma declaração de Durcesio Mello, presidente do Botafogo. Em uma reunião com torcedores, o dirigente admitiu que fez contato por Vanderlei Luxemburgo, mas não concordou com algumas cláusulas impostas pelo treinador.