Luxemburgo nega contato com Botafogo e esclarece conversa com presidente do Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo contou no programa “Só Técnicos", da Rádio Capital, de São Paulo, no domingo, 25 de julho, que o Cruzeiro o procurou, mas que foi algo meio confuso, já que o time mineiro tem um treinador empregado. E, com a repercussão, o técnico resolveu falar do assunto e esclarecer os fatos, segundo sua versão. O treinador também disse que não teve qualquer contato com o Botafogo, outro time que teria o procurado. Confira no vídeo acima, o que o ex-comandante da Raposa disse.Luxemburgo esclareceu sua fala de procura pela Raposa, que aconteceu na última semana-(Nayra Halm / Fotoarena / Agência Lancepress!)