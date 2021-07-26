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Luxemburgo nega contato com Botafogo e esclarece conversa com presidente do Cruzeiro

O treinador deu sua versão de como as coisas teriam acontecido após entrevista em uma rádio de São Paulo...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 17:16
Vanderlei Luxemburgo contou no programa “Só Técnicos", da Rádio Capital, de São Paulo, no domingo, 25 de julho, que o Cruzeiro o procurou, mas que foi algo meio confuso, já que o time mineiro tem um treinador empregado. E, com a repercussão, o técnico resolveu falar do assunto e esclarecer os fatos, segundo sua versão. O treinador também disse que não teve qualquer contato com o Botafogo, outro time que teria o procurado. Confira no vídeo acima, o que o ex-comandante da Raposa disse.Luxemburgo esclareceu sua fala de procura pela Raposa, que aconteceu na última semana-(Nayra Halm / Fotoarena / Agência Lancepress!)

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