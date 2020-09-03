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Luxemburgo minimiza atrito com Viña: 'Foi uma discussão comum'

Lateral-esquerdo uruguaio voltou ao time depois de um problema no quadril, não gostou de ser substituído no segundo tempo e conversou com o treinador no banco de reservas...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 00:17

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 00:17
Crédito: Viña não gostou de ser substituído no empate com o Internacional (Cesar Greco/Palmeiras
Matías Viña retornou ao Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Internacional, foi substituído no segundo tempo e não aprovou a opção técnica. Vanderlei Luxemburgo conversou com o lateral-esquerdo ainda no banco de reservas e minimizou o atrito.
- Ele saiu chateado, mas eu falei que a decisão era minha porque eu sou o treinador. Não brigamos, foi uma discussão comum. Temos que deixar claro isso, não aconteceu mais nada - afirmou o treinador.Viña se machucou na partida contra o Goiás, dia 15 de agosto, e ficou fora dos confrontos diante Athletico Paranaense, Santos e Bahia. Na partida em Salvador ele voltou a ser relacionado, porém ficou no banco.
Contratado no início da temporada, o uruguaio é titular absoluto da lateral esquerda e Luxa conta Diogo Barbosa e o jovem Lucas Esteves como opções.

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