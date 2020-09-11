Luxemburgo lamenta lesão de Luiz Adriano e espera por exame

Vanderlei Luxemburgo sabe o quanto Luiz Adriano é importante para o elenco. Autor de um gol na vitória sobre o Corinthians, nesta quinta-feira (10), o atacante saiu no segundo tempo após uma lesão muscular na coxa.- A lesão é muito precoce. Mas sabemos que está fora contra o Sport, Bolívar. Uma lesão de músculo, dependendo do grau, a gente perde por vários jogos. Que nem o Felipe. O Luiz é um jogador que trabalha para a equipe, mas se bobear ele bota pra dentro - afirmou o treinador.O mês de setembro é ingrato para o Alviverde, uma vez que a partir da próxima semana a Copa Conmebol Libertadores está de volta e o time entra em campo durante três semanas direto e com viagens para Bolívia e depois Paraguai.