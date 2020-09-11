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futebol

Luxemburgo lamenta lesão de Luiz Adriano e espera por exame

Treinador do Palmeiras vê atacante fora contra o Sport, domingo no Allianz Parque, e Bolívar, quarta-feira que vem em La Paz na volta da Copa Conmebol Libertadores...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 22:32

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 22:32
Crédito: Luxemburgo orienta o Palmeiras na vitória sobre o Corinthians (Cesar Greco/Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo sabe o quanto Luiz Adriano é importante para o elenco. Autor de um gol na vitória sobre o Corinthians, nesta quinta-feira (10), o atacante saiu no segundo tempo após uma lesão muscular na coxa.- A lesão é muito precoce. Mas sabemos que está fora contra o Sport, Bolívar. Uma lesão de músculo, dependendo do grau, a gente perde por vários jogos. Que nem o Felipe. O Luiz é um jogador que trabalha para a equipe, mas se bobear ele bota pra dentro - afirmou o treinador.O mês de setembro é ingrato para o Alviverde, uma vez que a partir da próxima semana a Copa Conmebol Libertadores está de volta e o time entra em campo durante três semanas direto e com viagens para Bolívia e depois Paraguai.
Sem poder contar com Luiz Adriano, Willian é a primeira opção para o ataque. O camisa 29 é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada com nove gols, dois a menos do que Luiz.

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