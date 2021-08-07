Luxemburgo fala sobre quitação de salários atrasados após vitória: 'muda completamente'

Foi na força, na raça, mas a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo no comando do Cruzeiro veio logo na sua reestreia pelo clube mineiro. A Raposa venceu de virada o Brusque por 2 a 1, gols de Felipe Augusto e Giovanni Piccolomo, com Edu descontando para os catarinenses, em duelo válido pela 16ª rodada Série B, neste sábado, 7 de agosto, no Estádio Augusto Bauer. Com o resultado, o time azul sai da zona do rebaixamento, chega aos 16 pontos, ficando com a 15ª posição. Já o Brusque caiu para o sétimo lugar, com 24 pontos, mas segue firme na briga pelo G4. O confronto teve equilíbrio em boa parte do jogo, erros de arbitragem e a estrela do treinador celeste brilhando, com mudanças na equipe na etapa final que alteraram o rumo do jogo, dando os três pontos ao Cruzeiro depois de nove jogos sem saber o que era vencer.