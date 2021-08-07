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futebol

Luxemburgo fala sobre quitação de salários atrasados após vitória: 'muda completamente'

A Raposa conseguiu sua primeira vitória no campeonato após nove rodadas e o treinador fez elogios à equipe depois de superar o Brusque...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 14:38
Foi na força, na raça, mas a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo no comando do Cruzeiro veio logo na sua reestreia pelo clube mineiro. A Raposa venceu de virada o Brusque por 2 a 1, gols de Felipe Augusto e Giovanni Piccolomo, com Edu descontando para os catarinenses, em duelo válido pela 16ª rodada Série B, neste sábado, 7 de agosto, no Estádio Augusto Bauer. Com o resultado, o time azul sai da zona do rebaixamento, chega aos 16 pontos, ficando com a 15ª posição. Já o Brusque caiu para o sétimo lugar, com 24 pontos, mas segue firme na briga pelo G4. O confronto teve equilíbrio em boa parte do jogo, erros de arbitragem e a estrela do treinador celeste brilhando, com mudanças na equipe na etapa final que alteraram o rumo do jogo, dando os três pontos ao Cruzeiro depois de nove jogos sem saber o que era vencer.
E, o comandante da Raposa elogiou a equipe, o resultado e comentou que o clube ter acertado parte das pendências financeiras ajudou bastante. Confira nos vídeos da matéria a análise do treinador.
Próximos jogos A Raposa volta a campo no dia 11 de agosto, quarta-feira, às 19h, contra o Vitória-BA, no Mineirão. Já o Brusque encara o CRB na quinta-feira, 12, também às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Luxa celebrou a boa partida da equipe em sua estreia no comando do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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