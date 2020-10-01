Luxemburgo fala em 'caso duro' e vê exagero em críticas ao Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Os 5 a 0 sobre o Bolívar, maior goleada do Palmeiras no ano, ampliou a série invicta do Palmeiras para 19 jogos e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O resultado ainda aliviou a pressão sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o atacante Rony, que marcou seu primeiro gol pelo Verdão.

O time vinha de um empate frustrante contra o Flamengo, em casa. Os cariocas jogaram recheados de desfalques por Covid-19, com a defesa completamente desfalcada, com jogadores do time de base.- Estou no futebol há tanto tempo e não sei o que aconteceu que o mundo está meio maluco nessa coisa de pandemia, e não consigo entender as críticas. Acho que podem existir, devem existir, fazem parte do dia a dia da minha profissão. Mas existem tantas coisas boas acontecendo dentro do nosso trabalho que acho um exagero em algumas situações, que acontecem dentro do trabalho - afirmou o treinador, após o jogo.

Luxemburgo ainda afirmou que o 4º lugar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é uma posição “muito boa” e lembrou que “há 37 anos ninguém ganhava dentro da Bolívia”.

- São coisas que ficam buscando, e tem algumas pessoas que já não gostam de mim, já sei quais são as pessoas, e pegam alguma oportunidade e eles vêm de porrada dura, mas acontece que o casco é duro, já estou acostumado com porrada, então não me incomoda e continuo trabalhando. Mas eles devem ficar bravos para cacete, porque eu ganho, e eles devem falar "puta merda, esse cara ganhou. Devia perder" - afirmou Luxemburgo.

Goleada histórica

Há 25 anos o Palmeiras não ganhava por cinco gols de diferença na Libertadores – a última vez foi um 7 a 0 sobre o El Nacional-EQU, em 1995, no Palestra Itália, a maior goleada do Verdão na história do torneio.

O placar contra o Bolívar foi o terceiro maior da história do clube na competição. O segundo foi o 6 x 1 sobre o Boca Juniors-ARG, em 1994.