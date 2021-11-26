Luxemburgo fala da renovação e da possibilidade de se aposentar após encerrar contrato com o Cruzeiro

A permanência de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro para 2022 se tornou uma pequena “novela”, com o treinador ainda não definindo seu futuro no clube, mesmo depois do encerramento da Série B do Brasileirão. O treinador falou mais uma vez da sua situação com o clube mineiro e até falou que pode se aposentar do futebol depois de decidir o que fará da carreira em 2022. Luxemburgo está na terceira passagem pelo Cruzeiro e conseguiu evitar que o time fosse rebaixado à Série C, mas não teve “fôlego” junto com a Raposa para conseguir o acesso à Série A. Confira as declarações do treinador cruzeirense no vídeo acima. Luxemburgo comandou a Raposa no duelo contra o Náutico e, caso não renove, terá sido seu último jogo pelo time mineiro nesta passagem-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)