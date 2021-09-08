Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luxemburgo explica titularidade de Sobis, posição de Wellington Nem e obrigação de 10 vitórias para acesso
futebol

Luxemburgo explica titularidade de Sobis, posição de Wellington Nem e obrigação de 10 vitórias para acesso

O treinador da Raposa comentou sobre a missão complexa da Raposa para voltar à primeira divisão nacional...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 01:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 01:59
O empate do Cruzeiro por 1 a 1 com o Goiás gerou insatisfação no seu torcedor, pois a vitória poderia ter vindo caso a falha da zaga cruzeirense não tivesse ocorrido no gol Esmeraldino. O atacante Thiago fez o gol celeste depois de entrar na equipe no segundo tempo. É justamente a ausência de Thiago entre os titulares que trouxe curiosidade e questionamentos antes e depois do duelo com a equipe goiana. Rafael Sobis foi o titular, gerando mais protestos entre os torcedores. O técnico Vanderlei Luxemburgo explicou a opção por Sobis e ainda o posicionamento de Wellington Nem, um dos destaques do jogo, autor do passe para o gol da Raposa. Luxa também “pegou no pé” da equipe e citou a obrigação do Cruzeiro de conseguir pelo menos 10 vitórias para ainda ter chances de acesso à Série A. Confira no vídeo as ponderações do treinador celeste. O time celeste saiu na frente do Goiás, mas cedeu o empate-(Rosiron Rodrigues/Goiás EC)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados