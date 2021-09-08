Luxemburgo explica titularidade de Sobis, posição de Wellington Nem e obrigação de 10 vitórias para acesso

O empate do Cruzeiro por 1 a 1 com o Goiás gerou insatisfação no seu torcedor, pois a vitória poderia ter vindo caso a falha da zaga cruzeirense não tivesse ocorrido no gol Esmeraldino. O atacante Thiago fez o gol celeste depois de entrar na equipe no segundo tempo. É justamente a ausência de Thiago entre os titulares que trouxe curiosidade e questionamentos antes e depois do duelo com a equipe goiana. Rafael Sobis foi o titular, gerando mais protestos entre os torcedores. O técnico Vanderlei Luxemburgo explicou a opção por Sobis e ainda o posicionamento de Wellington Nem, um dos destaques do jogo, autor do passe para o gol da Raposa. Luxa também “pegou no pé” da equipe e citou a obrigação do Cruzeiro de conseguir pelo menos 10 vitórias para ainda ter chances de acesso à Série A. Confira no vídeo as ponderações do treinador celeste. O time celeste saiu na frente do Goiás, mas cedeu o empate-(Rosiron Rodrigues/Goiás EC)