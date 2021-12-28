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Luxemburgo explica saída do Cruzeiro e deixa recado: 'Desejo sorte, vou estar torcendo'

O treinador e sua comissão técnica foram avisados nesta terça-feira (28) que não seguirão na Raposa para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 14:55

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:55

Em comunicado divulgado nas redes sociais e site do Cruzeiro, a diretoria informou que as novas "adequações orçamentárias" foram fundamentais para a saída do treinador Vanderlei Luxemburgo. Foi a terceira passagem do profissional pelo clube azul e ele não conseguiu levar a Raposa à elite do futebol nacional para 2022. Após ser comunicado da saída, Luxa postou um vídeo em suas redes sociais explicando as causas do desligamento e desejando sorte ao Cruzeiro na temporada 2022. Vanderlei Luxemburgo comandou o time azul em 23 jogos, com oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas na Série B. Confira abaixo o vídeo com a fala do técnico. O treinador fez um vídeo falando da sua saída do clube mineiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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