Luxemburgo explica saída do Cruzeiro e deixa recado: 'Desejo sorte, vou estar torcendo'

Em comunicado divulgado nas redes sociais e site do Cruzeiro, a diretoria informou que as novas "adequações orçamentárias" foram fundamentais para a saída do treinador Vanderlei Luxemburgo. Foi a terceira passagem do profissional pelo clube azul e ele não conseguiu levar a Raposa à elite do futebol nacional para 2022. Após ser comunicado da saída, Luxa postou um vídeo em suas redes sociais explicando as causas do desligamento e desejando sorte ao Cruzeiro na temporada 2022. Vanderlei Luxemburgo comandou o time azul em 23 jogos, com oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas na Série B. Confira abaixo o vídeo com a fala do técnico. O treinador fez um vídeo falando da sua saída do clube mineiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)