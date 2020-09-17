Luxemburgo explica opção de Rony como titular na altitude de La Paz

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Surpresa entre os titulares do Palmeiras depois de sequer ter entrado em dois dos últimos três jogos, Rony foi uma das apostas do técnico Vanderlei Luxemburgo para combater as adversidades impostas pela altitude de La Paz, na Bolívia.

Em entrevista coletiva concedida após a vitória por 2 a 1 diante do Bolívar, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o treinador explicou o motivo pelo qual o Verdão abusou das ligações diretas para o camisa 11, que foi parado com falta dentro da área na jogada que deu origem ao primeiro gol palmeirense.- A bola longa no Rony foi treinada. Nosso goleiro e nossos zagueiros pegam bem na bola. Era uma estratégia. Na altitude, velocidade é importante, tanto é que ele causou dificuldade o tempo todo. Tudo que aconteceu foi bem planejado - comentou o treinador palmeirense.

Além da velocidade de Rony, o plano de jogo traçado por Luxa também previa explorar finalizações de média e longa distância. E foi justamente em uma brilhante arremate de Gabriel Menino que o Verdão ampliou a vantagem no começo da segunda etapa.

- A altitude apresenta diversas surpresas. Dor de cabeça, ânsia de vômito, tontura, uma série de coisas. Em dois dias, três dias, essas coisas vão ficando para trás. Ficamos só com aquilo que acontece no jogo. A bola fica rápida, treinamos chutes de fora da área e acertamos. Foi treinado - completou.

Apesar do Bolívar não ter demonstrado qualquer repertório ofensivo para chegar ao gol de empate, Luxa enxergou a necessidade preencher os espaços na defesa alviverde promovendo a entrada de um terceiro zagueiro, Vitor Hugo:

- Estava começando a ter muita bola aérea, em cruzamentos. Coloquei três zagueiros para eliminar essa bola, que estava criando dificuldade para nós.