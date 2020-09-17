Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luxemburgo explica opção de Rony como titular na altitude de La Paz

Treinador do Palmeiras voltou a usar o atacante desde o início e deu resultado. Camisa 11 participou dos dois gols na vitória sobre o Bolívar e foi eleito o melhor jogador em campo...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Surpresa entre os titulares do Palmeiras depois de sequer ter entrado em dois dos últimos três jogos, Rony foi uma das apostas do técnico Vanderlei Luxemburgo para combater as adversidades impostas pela altitude de La Paz, na Bolívia.
Em entrevista coletiva concedida após a vitória por 2 a 1 diante do Bolívar, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o treinador explicou o motivo pelo qual o Verdão abusou das ligações diretas para o camisa 11, que foi parado com falta dentro da área na jogada que deu origem ao primeiro gol palmeirense.- A bola longa no Rony foi treinada. Nosso goleiro e nossos zagueiros pegam bem na bola. Era uma estratégia. Na altitude, velocidade é importante, tanto é que ele causou dificuldade o tempo todo. Tudo que aconteceu foi bem planejado - comentou o treinador palmeirense.
Além da velocidade de Rony, o plano de jogo traçado por Luxa também previa explorar finalizações de média e longa distância. E foi justamente em uma brilhante arremate de Gabriel Menino que o Verdão ampliou a vantagem no começo da segunda etapa.
- A altitude apresenta diversas surpresas. Dor de cabeça, ânsia de vômito, tontura, uma série de coisas. Em dois dias, três dias, essas coisas vão ficando para trás. Ficamos só com aquilo que acontece no jogo. A bola fica rápida, treinamos chutes de fora da área e acertamos. Foi treinado - completou.
Apesar do Bolívar não ter demonstrado qualquer repertório ofensivo para chegar ao gol de empate, Luxa enxergou a necessidade preencher os espaços na defesa alviverde promovendo a entrada de um terceiro zagueiro, Vitor Hugo:
- Estava começando a ter muita bola aérea, em cruzamentos. Coloquei três zagueiros para eliminar essa bola, que estava criando dificuldade para nós.
Agora, o Palmeiras volta a se preocupar com o Campeonato Brasileiro, uma vez que enfrenta o Grêmio, domingo (20), às 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados