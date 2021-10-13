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Luxemburgo explica entrada de Keké e fala sobre estreia de Vitor Roque: 'já mostrou a que veio'

O treinador da Raposa promoveu a entrada do jovem, criado na base, de apenas 16 anos, no duelo contra o Botafogo. Mas ele saiu de campo antes do fim do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 08:10

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:10

Vanderlei Luxemburgo tem usado bastante os jovens do elenco do Cruzeiro no time principal. A mais nova investida do treinador foi a estreia do atacante Vitor Roque, de 16 anos, que fez seu primeiro jogo no profissional. Ele entrou nos segundo tempo do duelo contra o Botafogo, empate por 0 a 0, na Série B, no lugar de Bruno José. Porém, o garoto foi sacado de campo antes do fim da partida, para a entrada de Keké. Questionado, Luxemburgo explicou o motivo de ter feito a troca e falou sobre a estreia de Roque na Raposa. Confira o vídeo acima. Com o 15º empate na Série B, Cruzeiro está na 11ª posição, com 39 pontos e praticamente deu adeus de vez ao sonho de acesso à elite em 2022. Vitor Roque fez sua estreia no profissional com apenas 16 anos-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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