Luxemburgo, Dorival, Lisca... Botafogo acumula negativas na busca por um novo técnico

Crédito: Luxemburgo, Dorival e Lisca (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio; Gilvan de Souza/CRF; América-MG

Segue a sina: o Botafogo ainda não conseguiu um técnico e, para piorar, recebeu negativas nos nomes que tentou buscar para assumir o lugar que era de Marcelo Chamusca, demitido durante a semana. Sem definições, as notícias não são animadoras e o Alvinegro vai enfrentar o Brusque, no próximo sábado, com um treinador interino: Ricardo Resende.

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Três treinadores foram procurados até aqui: Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior e Lisca - todos eles respeitando o perfil com um nome mais experiente, algo que o Botafogo coloca como prioridade, como o LANCE! adiantou.

De todos, o mais próximo de fechar com o Alvinegro foi Lisca, ex-América-MG e Internacional, que parou para ouvir os valores e chegou a fazer uma contraproposta que foi aceita pelo Botafogo. Mesmo com as cifras que havia pedido, recusou a proposta.

Dorival Júnior e Luxemburgo foram consultas, mas chegaram a ser nomes que interessaram à diretoria do Glorioso - o primeiro foi noticiado inicialmente pela "Rádio Tupi". Durcesio Mello, presidente do clube, afirmou durante uma reunião com torcedores que não concordou com as exigências feitas por Luxa.E AGORA?Na estaca zero por um novo técnico, dirigentes do Botafogo se reuniram na última quinta-feira para debater e tentar chegar a um novo nome de consenso entre eles.

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O Glorioso, atualmente, trabalha com três nomes para assumir como treinador, mas não há garantia que nenhum desses aceitará a proposta. Como publicado anteriormente, a preferência é por um perfil mais experiente, mas a diretoria pode buscar alguém fora desta curva caso veja que as negociações não estão andando e o tempo passando.