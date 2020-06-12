Luxemburgo diz que robôs invadem seu Instagram pedindo Valdivia

Crédito: Vanderlei Luxemburgo comenta sobre seguidos pedidos por Valdivia em sua conta no Instagram (Agência Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo promoveu uma live nesta quinta-feira, no Instagram, conversando ao vivo com uma médica e seus familiares, todos palmeirenses. Diversos comentários na transmissão pediram a contratação de Valdivia e o técnico foi questionado sobre o assunto, afirmando que a ação parte de robôs e empresas tentando promover o meia chileno, hoje no Monarcas, do México.

- Existe hoje um processo em que se contrata uma empresa e ela dispara no Instagram, aí aparece o nome da pessoa repetidamente, diversas vezes. São empresários de jogadores que pegam, colocam lá no meu Instagram e tem Valdivia 500 vezes. Sei como funciona. Direcionam um turbilhão de 50 mil pessoas repetidamente, com aqueles robôs. Não tenho dúvida de que é robô mandando 500 vezes o nome do Valdivia - comentou o treinador.E MAIS:Palmeiras facilitará ida de Róger Guedes ao Atlético-MG? L! explicaConfiança em Luxa e desvantagem sem treinar: Lucas Lima ao L!Gabriel Veron vê Liberta como sonho no ano e se inspira em DuduLuxemburgo afirmou que não tem nenhuma informação sobre interesse do Palmeiras no chileno, que tem 36 anos de idade e sofreu com seguidas lesões em sua última passagem pelo clube, entre 2010 e 2015. Seu nome voltou a ser comentado com mais força, principalmente, após ele dar entrevista à Fox Sports, há 12 dias. E continuou aparecendo na live do técnico nesta quinta.

- Olha aí, o robô não para de mandar mensagem do Valdivia. Eles pensam que não sei como funciona isso. Mas não tenho essa informação (de negociação com Valdivia). Se tiver interesse no Valdivia, vamos discutir internamente - comentou o treinador, rindo.

Ao longo da transmissão, Vanderlei Luxemburgo ressaltou que o mercado não está fechado e que o Palmeiras está atento a possíveis contratações. Contudo, elogiou o elenco atual e, respondendo diretamente a uma questão sobre Hulk, atacante que está na China, mostrou que sua chegada é bastante improvável.