Luxemburgo diz que chegada de Ricardo Rocha é para deixar o ambiente do Cruzeiro 'mais leve'

Além de Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica, o Cruzeiro trouxe mais uma pessoa par ao staff do treinador, a pedido dele. Ricardo Rocha, ex-zagueiro e tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, será o novo diretor técnico do clube, com a função de lidar com os bastidores e o dia a dia dos atletas. Luxemburgo defendeu a chegada de Ricardo Rocha, que teve seu último contato com um clube em 2018, quando esteve no São Paulo como coordenador técnico do Tricolor. -O Ricardo Rocha, dentro que vocês falaram de astral, é um ambiente que ele consegue deixar mais leve, foi assim na Copa do Mundo que o Brasil ganhou com eles. Ele não podia jogar, mas ele estava lá, deixou o ambiente mais leve. Ele consegue-disse Luxa, que prosseguiu. - Ele vive futebol. Falo uma coisa fundamental do futebol: você tem que cheirar grama. Tem que sentir cheiro de grama. Tem que sentir cheiro de futebol. Se você não sentir cheiro de grama, de vestiário, tem que estar fora do futebol. Tem que estar com esse negócio enraizado em você - comentou Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo tenta recriar uma estrutura que usou nos anos 1990, nos times em que trabalhou. - O Ricardo Rocha é uma coisa que eu já fiz com seu Valdir de Moraes, acho que foi na segunda passagem do Palmeiras, em 1996, era até um consultor técnico. O Muricy está no São Paulo também nessa função. O diretor executivo, diretor técnico são importantes. O diretor técnico está mais envolvido, na parte técnica, categorias de base, com os jogadores que vierem a ser contratados, acompanhamento dos jogadores lá embaixo. É fundamental essa função no futebol. Um ex-jogador, em uma função que ele possa conversar com o técnico na parte técnica, tática - concluiu.