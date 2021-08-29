Luxemburgo comenta empate sem gols contra o CRB e celebra duelo de igual para igual: 'resultado bom'

O técnico Vanderlei Luxemburgo gostou do empate do Cruzeiro por 0 a 0 diante d CRB, neste domingo, pela Série B do Brasileiro. Apesar dos três pontos não terem vindo, a Raposa está invicta sob o comando do treinador, e há oito jogos sem perder na competição.
Para Luxa , seus comandados fizeram um duelo de igual para igual com os alagoanos, mostrando uma evolução, principalmente na defesa, que não sofre gols há três jogos. Confira no vídeo a análise do treinador celeste no vídeo acima. Luxa exaltou o desempenho dos seus atletas diante do CRB- (Bruno Haddad/Cruzeiro)