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futebol

Luxemburgo comenta empate sem gols contra o CRB e celebra duelo de igual para igual: 'resultado bom'

O treinador da Raposa elogiou o desempenho da sua equipe que chegou ao oitavo jogo seguido sem derrota...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 19:29
O técnico Vanderlei Luxemburgo gostou do empate do Cruzeiro por 0 a 0 diante d CRB, neste domingo, pela Série B do Brasileiro. Apesar dos três pontos não terem vindo, a Raposa está invicta sob o comando do treinador, e há oito jogos sem perder na competição.
Para Luxa , seus comandados fizeram um duelo de igual para igual com os alagoanos, mostrando uma evolução, principalmente na defesa, que não sofre gols há três jogos. Confira no vídeo a análise do treinador celeste no vídeo acima. Luxa exaltou o desempenho dos seus atletas diante do CRB- (Bruno Haddad/Cruzeiro)

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