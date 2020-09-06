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futebol

Luxemburgo comemora marca de 400 jogos à frente do Palmeiras

Treinador alcançou feito na vitória deste domingo (6) sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa pelo Brasileirão. Ele é o terceiro que mais comandou o Alviverde na história...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 14:14
Crédito: Luxemburgo orienta o Palmeiras em Bragança Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras
A vitória e o reencontro com os triunfos no Campeonato Brasileiro teve um gosto especial para Vanderlei Luxemburgo. Ele completou 400 jogos à frente do clube somando as cinco passagens como treinador.
O técnico falou sobre a marca e as críticas que tem recebido. Apesar dos 12 jogos de invencibilidade, Luxa tem sido questionado pelo desempenho.
- Marca histórica. Um clube que me identifico. Compreendo muito o palmeirense. Eles invadem meu Instagram e metem a porrada. Mas o palmeirense é dessa forma, criticam bastante. Elogiam também. Vão falar agora: viu, tem que botar os meninos" - disse o treinador após a vitória.
Ele está somente atrás de Oswaldo Brandão (586) e Luiz Felipe Scolari (484).

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