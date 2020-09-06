Luxemburgo comemora marca de 400 jogos à frente do Palmeiras

Crédito: Luxemburgo orienta o Palmeiras em Bragança Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras

A vitória e o reencontro com os triunfos no Campeonato Brasileiro teve um gosto especial para Vanderlei Luxemburgo. Ele completou 400 jogos à frente do clube somando as cinco passagens como treinador.

O técnico falou sobre a marca e as críticas que tem recebido. Apesar dos 12 jogos de invencibilidade, Luxa tem sido questionado pelo desempenho.

- Marca histórica. Um clube que me identifico. Compreendo muito o palmeirense. Eles invadem meu Instagram e metem a porrada. Mas o palmeirense é dessa forma, criticam bastante. Elogiam também. Vão falar agora: viu, tem que botar os meninos" - disse o treinador após a vitória.