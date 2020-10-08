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futebol

Luxemburgo cobra consistência do Palmeiras após perder para Botafogo

Técnico do Verdão reclamou da queda de rendimento da equipe, que vinha de duas boas atuações; time perdeu invencibilidade de 20 partidas contra o então vice-lanterna...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 08:10

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva já neste início de quinta-feira (8) após a primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão 2020, por 2 a 1, para o Botafogo, no Engenhão, em jogo válido pela 14ª rodada.
Luxa lamentou a queda da invencibilidade de 20 jogos, e admitiu que o seu time não teve uma noite feliz no Rio de Janeiro:
- Tivemos dois tempos distintos, o primeiro tempo foi horrível, não compactamos a equipe, não conseguimos encontrar uma equipe mais coesa, e o Botafogo envolveu a gente. A aproximação não existiu e eles foram melhores. No segundo tempo, tomamos dois gols de desatenção logo no início. Depois fomos pra cima, fizemos algumas mudanças, forçamos com o Scarpa e o Veron ali pelo lado. Poderíamos ter empatado com o Willian, mas não conseguimos. Foram dois tempos distintos. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Jaílson não fez mais nenhuma defesa - disse o técnico do Verdão.
O treinador também cobrou mais equilíbrio e regularidade da equipe para brigar pelo título brasileiro:
- Um dia a gente ia perder, hoje era um jogo importante pra nós, iríamos para 25 pontos, ficaríamos colados no líder. Estamos no bolo, mas era uma oportunidade que tínhamos para avançar. Perder, uma hora, nós íamos perder, pena que foi hoje, que era um jogo que a gente contava com um resultado positivo - finalizou o atual campeão paulista.
O Palmeiras se reapresenta nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, onde o elenco já inicia a preparação para o clássico diante do São Paulo, no próximo sábado (10), no Allianz Parque.

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