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Luxemburgo cobra coerência do presidente do Palmeiras: ‘Pedi contratações e não foram feitas’

Vanderlei Luxemburgo rebateu declaração de Maurício Galiotte, após coletiva do mandatário palmeirense nesta quinta-feira (14). Treinador saiu após derrota para o Coritiba...
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Publicado em 

16 out 2020 às 22:05

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 22:05

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Vanderlei Luxemburgo não faz mais parte do Palmeiras, mas seu nome segue ecoando nas Alamedas. Nesta noite de sexta-feira (16), o ex-técnico alviverde postou um vídeo em uma rede social cutucando o presidente do clube, Maurício Galiotte.
No vídeo, Luxemburgo fala que por diversas vezes pediu contratações para tentar implantar um DNA mais ofensivo no time do Palmeiras, mas que só agora, depois que foi demitido, o mandatário palmeirense tocou no assunto de buscar contratações para qualificar o elenco. Também nesta sexta-feira, Zé Roberto, ex-jogador e ex-funcionário do Palmeiras, admitiu que a fala de Luxemburgo sobre a falta de qualidade no elenco pode ter caído como uma bomba no vestiário.
– Se os jogadores não estavam absorvendo o que o Luxa falava, pode ser por conta da declaração que ele deu de que o elenco não era capaz de fazer um futebol bonito. Quando ele dá essa resposta, não cai bem no vestiário. Os jogadores se sentem uma bosta, desculpa a palavra aqui, e isso gera um constrangimento no vestiário ao ponto de vermos um time apático, sem entrega tática, evolução de ideia de jogo – afirmou Zé Roberto.

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