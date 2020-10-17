Luxemburgo cobra coerência do presidente do Palmeiras: ‘Pedi contratações e não foram feitas’

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Vanderlei Luxemburgo não faz mais parte do Palmeiras, mas seu nome segue ecoando nas Alamedas. Nesta noite de sexta-feira (16), o ex-técnico alviverde postou um vídeo em uma rede social cutucando o presidente do clube, Maurício Galiotte.

No vídeo, Luxemburgo fala que por diversas vezes pediu contratações para tentar implantar um DNA mais ofensivo no time do Palmeiras, mas que só agora, depois que foi demitido, o mandatário palmeirense tocou no assunto de buscar contratações para qualificar o elenco. Também nesta sexta-feira, Zé Roberto, ex-jogador e ex-funcionário do Palmeiras, admitiu que a fala de Luxemburgo sobre a falta de qualidade no elenco pode ter caído como uma bomba no vestiário.