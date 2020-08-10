Luxa na preleção: 'Ninguém tira essa p...de título da gente, de jeito nenhum'

- Não tenham nenhuma dúvida que vamos entrar para a história do clube hoje. Hoje eu vou construir uma nova história dentro do Palmeiras, junto com vocês. Ninguém tira a porra desse título da gente hoje, de jeito nenhum. Se tiver que dar o sangue, a morte, botar a cabeça, se quebrar todinho, se quebrem. Então não tenham dúvida, vão para dentro de campo hoje que essa vitória é nossa. Vamos sair daqui agora e colocar o Corinthians na nossa cabeça e falar: “Aqui na minha casa mando eu”. Vocês não mandam aqui, vocês não vão comemorar na minha casa. Na minha casa vocês não vão fazer porra nenhuma! É nosso rapaziada, está certo? Vamos para dentro de campo e ganhar - disse Luxa.