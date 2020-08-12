Luxa inicia o Brasileirão para superar Lula em títulos mais uma vez

Vanderlei Luxemburgo começa nesta quarta-feira (12), contra o Fluminense às 21h30 no Maracanã, a disputar o Campeonato Brasileiro. O treinador conhece bem a competição e tem a oportunidade de brigar pelo título com o Palmeiras, diferentemente dos trabalhos recentes.
Luxemburgo ganhou o seu nono Paulistão no último sábado (8) e se tornou o comandante com mais taças no estadual paulista, deixando para trás Luís Alonso Pézez, o Lula, lendário técnico do Santos na era Pelé.
E a caminhada no Brasileirão pode fazer com que Luxa supere Lula mais uma vez, agora em âmbito Nacional. Considerando 1959 como a primeira disputa do Campeonato Brasileiro, os dois estão no topo da lista com cinco títulos cada.
Lula ganhou todos com o Santos e em sequência entre 1961 e 1965. Já o atual comandante alviverde tem duas com o Palmeiras (1993 e 1994) e uma com o Corinthians (1998), ainda no formato com mata-mata. Nos pontos corridos, foi campeão com o Cruzeiro (2003) e Santos (2004).
- A última conquista sempre é a melhor. As anteriores ficaram no currículo e agora vamos esquecer e pensar na próxima. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que é uma maior. Trocar o chip para colocar um que tem três: Brasileiro, Copa do BR e Libertadores - afirmou Luxemburgo.
A dobradinha Paulista e Brasileiro entre Luxa e Palmeiras aconteceu duas vezes e no Maracanã o primeiro passo será dado para, quem sabe, o raio cair no mesmo lugar em outra oportunidade.