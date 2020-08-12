futebol

Luxa inicia o Brasileirão para superar Lula em títulos mais uma vez

Vanderlei Luxemburgo e o ex-treinador santista são os técnicos com mais conquistas no Campeonato Brasileiro. Após superar Lula no Paulista, ele tem nova chance no Nacional...
LanceNet

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação
Vanderlei Luxemburgo começa nesta quarta-feira (12), contra o Fluminense às 21h30 no Maracanã, a disputar o Campeonato Brasileiro. O treinador conhece bem a competição e tem a oportunidade de brigar pelo título com o Palmeiras, diferentemente dos trabalhos recentes.
Luxemburgo ganhou o seu nono Paulistão no último sábado (8) e se tornou o comandante com mais taças no estadual paulista, deixando para trás Luís Alonso Pézez, o Lula, lendário técnico do Santos na era Pelé.
E a caminhada no Brasileirão pode fazer com que Luxa supere Lula mais uma vez, agora em âmbito Nacional. Considerando 1959 como a primeira disputa do Campeonato Brasileiro, os dois estão no topo da lista com cinco títulos cada.
Lula ganhou todos com o Santos e em sequência entre 1961 e 1965. Já o atual comandante alviverde tem duas com o Palmeiras (1993 e 1994) e uma com o Corinthians (1998), ainda no formato com mata-mata. Nos pontos corridos, foi campeão com o Cruzeiro (2003) e Santos (2004).
- A última conquista sempre é a melhor. As anteriores ficaram no currículo e agora vamos esquecer e pensar na próxima. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que é uma maior. Trocar o chip para colocar um que tem três: Brasileiro, Copa do BR e Libertadores - afirmou Luxemburgo.
A dobradinha Paulista e Brasileiro entre Luxa e Palmeiras aconteceu duas vezes e no Maracanã o primeiro passo será dado para, quem sabe, o raio cair no mesmo lugar em outra oportunidade.

