Luxa incomodado com críticas: 'Nunca vi um exagero tão grande'

O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias após dois empates seguidos e Vanderlei Luxemburgo acredita que as críticas estão acima do normal. O treinado vê exagero nas reclamações, principalmente após ganhar um título.

O Alviverde foi campeão paulista há menos de um mês e a mudança do estilo, segundo Luxemburgo, foi preciso para o clube atingir o objetivo.- É importante que façam uma reflexão que existe um exagero muito grande que em poucas rodadas, tudo não presta. O Palmeiras vem de conquista. Preferimos ganhar não jogando bem do que perder jogando bem. O exagero incomodou. Nunca vi exagero tão grande - afirmou o treinador.