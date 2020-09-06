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futebol

Luxa incomodado com críticas: 'Nunca vi um exagero tão grande'

Treinador do Palmeiras falou sobre as cobranças feita pelo desempenho. Ele lembrou que o clube levantou o troféu do Paulistão há pouco tempo e isso tem de ser levado em conta...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 14:32
O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias após dois empates seguidos e Vanderlei Luxemburgo acredita que as críticas estão acima do normal. O treinado vê exagero nas reclamações, principalmente após ganhar um título.
O Alviverde foi campeão paulista há menos de um mês e a mudança do estilo, segundo Luxemburgo, foi preciso para o clube atingir o objetivo.- É importante que façam uma reflexão que existe um exagero muito grande que em poucas rodadas, tudo não presta. O Palmeiras vem de conquista. Preferimos ganhar não jogando bem do que perder jogando bem. O exagero incomodou. Nunca vi exagero tão grande - afirmou o treinador.
O Palmeiras está há 12 jogos invicto e a sequência é a maior de um clube entre as equipes da Série A. É o único que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro após sete partidas. São três vitórias e quatro empates.Luxa falou sobre as críticas sofridas (Cesar Greco/Agência Palmeiras)

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