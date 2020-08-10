Luxa exalta partida de Gómez, mas não o deixaria bater pênalti

Gustavo Gómez foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na final contra o Corinthians, mas nos segundos finais fez um pênalti no atacante Jô que levou a decisão para as penalidades máximas.
Desde a chegada ao clube, Gustavo tem o costume de bater penalidades, porém Vanderlei Luxemburgo disse que não o deixaria cobrar na final.
- Se o Gustavo estivesse escalado, ele seria desescalado. Eu não posso colocar jogador para bater pênalti se ele faz um pênalti faltando dez segundos. É totalmente fora da sintonia, porque estava com emocional muito abalado. Teve uma partida fantástica e mesmo se quisesse, não colocaria para bater - afirmou o treinador durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (10).
Logo depois do título, o zagueiro paraguaio era um dos mais emocionados no gramado. Foi a segunda conquista de Gómez, que venceu também o Campeonato Brasileiro de 2018.