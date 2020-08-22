Luxa diz estar preocupado e busca Verdão com 'futebol mais bonito'

O Palmeiras finalizou a preparação para o clássico contra o Santos, neste domingo (23) no Morumbi. Sem atuar bem mesmo com o título paulista, o técnico Vanderlei Luxemburgo diz que entende a insatisfação do torcedor e que procura encontrar uma forma de melhorar o rendimento da equipe.
- Eu entendo que as críticas existem. Nós estamos jogando de uma maneira diferente da que eu gostaria e isso, não pensem vocês que eu não estou preocupado, estou preocupado. Conheço a história do clube e estamos tentando mudar essa característica do time para que ele, além de ganhar, jogue um futebol mais bonito, mais leve. Voltamos a dar chance para os jogadores que estão aqui - afirmou Luxa à TV Palmeiras. O comandante acrescentou que o Palmeiras tem buscado uma transformação no conceito de jogar futebol e isso está sendo feito.
- Existe uma remodelação de conceito do que é o Palmeiras e o Palmeiras atual. Desde que eu cheguei aqui eu sei muito bem do que está sendo tratado. Está sendo tratado e sendo feito. O que falta é o que o torcedor quer e o que eu quero, além de ganhar, dar espetáculo que jogue um futebol, mais vistoso, mais bonito - completou Luxemburgo.