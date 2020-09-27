Luxa defende elenco do Palmeiras e afirma: ‘Crítica ao trabalho procede’

Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva após o sétimo empate do Palmeiras neste Brasileirão 2020, hoje diante do Flamengo, no Allianz Parque. O comandante do Verdão admitiu que o time está devendo futebol, mas pediu para torcida não escolher jogador para crucificar.​– Não adianta o torcedor crucificar A, B ou C e ficar ‘matando’ jogador. As críticas ao time procedem, o time não está conseguindo resolver os seus problemas, mas os jogadores têm procurado se empenhar para fazerem o seu melhor. A cobrança do torcedor existe e é forte. A equipe pode render mais e tem como render mais. Estamos trabalhando para isso. Temos espaço para produzir mais do que estamos produzindo – disse Luxemburgo.​- Não gosto de falar individualmente de jogador não, ele teve a oportunidade dele, como outros jogadores. As pessoas estão ficando presas no nome do jogador. Essa oscilação existe no jovem, é normal, do jogo. Esse elenco é o que temos até o final da temporada, com a possibilidade de vir uma ou outra contratação – finalizou o técnico alviverde.​O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (30), quando recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores 2020.