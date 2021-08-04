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futebol

'Lutaremos até o fim', sonho... jogadores do Fluminense reagem a classificação na Libertadores

Tricolor venceu novamente o Cerro Porteño e se garantiu nas quartas de final da competição; adversário agora é o Barcelona de Guayaquil...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 17:19
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O Fluminense garantiu mais uma classificação ao vencer o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0 e avançar às quartas de final da Libertadores. Após a partida, os jogadores utilizaram as redes sociais para comemorar o resultado e exaltar a equipe. O próximo adversário será o Barcelona de Guayaquil (EQU).
+ ATUAÇÕES: Fred faz gol de pênalti e Fluminense se classifica; Marcos Felipe se destaca em defesas difíceis
O jogo de ida acontece já no próximo dia 12, quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. A volta, no Equador, é no dia 19, no mesmo horário. Agora o Flu volta as atenções novamente para o Campeonato Brasileiro, de onde vem de duas derrotas consecutivas. No domingo, a equipe visita o América-MG às 16h.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Autor do gol da vitória de pênalti, Fred celebrou a classificação. Ele se isolou como terceiro brasileiro com mais gols na competição. Titulares, Yago Felipe, Manoel e Luiz Henrique também celebraram o resultado em casa.
- Mais um passo importante em busca do nosso sonho - escreveu o volante. - Classificados! Parabéns ao grupo pela vitória. Emoção gigante de vestir essa armadura em uma competição como a Libertadores. Vamos juntos nas quartas de final pra buscar essa taça - escreveu André, que entrou já na reta final.

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