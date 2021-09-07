'Lukaku será mais importante do que Cristiano Ronaldo na temporada', diz ex-jogador inglês

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A volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United faz com que o torcedor dos Diabos Vermelhos sonhe com coisas grandes na temporada. No entanto, outra contratação de um clube inglês também foi bombástica na Terra da Rainha: Romelu Lukaku no Chelsea.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueOs atuais campeões europeus pagaram 115 milhões de euros (R$ 697 milhões) à Inter de Milão para contratar o jogador belga, que já chegou com tudo e marcando na estreia, contra o Arsenal.

Cristiano Ronaldo e Lukaku, como aconteceu nos tempos de Itália, prometem travar bons duelos agora pelo Campeonato Inglês. Mas quem será o mais importante na competição nacional? Para Stan Collymore, ex-jogador de Liverpool, Notthingham Forest e Aston Villa, o belga leva vantagem.

- Há torcedores do Manchester United dizendo que a volta de Cristiano Ronaldo ao Old Trafford será mais importante do que Lukaku no Chelsea. Se o Chelsea perder Lukaku por dez jogos, terá um impacto enorme nas suas aspirações ao título ou até mesmo na hipótese de terminar nos quatro primeiros - disse Stan Collymore em sua coluna no jornal "Mirror".

- Já o Manchester United United tem Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood e Bruno Fernandes para marcar gols num período em que Ronaldo possa ficar de fora. Além disso, com 36 anos, também é esperado menos de Ronaldo do que tem feito nos anos anteriores - completou.

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Depois de quatro confrontos na última temporada, entre Inter de Milão e Juventus e também por Bélgica e Portugal, Lukaku levou a melhor contra Cristiano Ronaldo. Ao todo, foram duas vitórias para o novo jogador do Chelsea, uma vitória para o atacante do Manchester United e um empate.