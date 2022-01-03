Lukaku é reintegrado ao elenco e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site

Nos últimos dias, um assunto tem tomado o noticiário da Inglaterra: Lukaku x Thomas Tuchel. Após repercussão negativa da entrevista ao atacante belga sobre o treinador e a vontade de retornar à Internazionale, o camisa 9 está arrependido e já foi reintegrado ao elenco dos Blues.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês De acordo com a 'Sky Sports', Lukaku e Tuchel se reuniram nesta segunda-feira e colocaram uma 'pedra no assunto'. Após ser barrado do duelo contra o Liverpool, no último final de semana, o atacante deve estar entre os relacionados para o duelo contra o Tottenham, pela Taça da Liga.

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Apesar da boa temporada do Chelsea e de Lukaku até aqui, o atacante afirmou, na última semana, que não gosta de como é utilizado por Tuchel. O treinador alemão não gostou da declaração e afirmou que as aspas do belga causam 'ruído'. O assunto, agora, parece resolvido entre as partes.