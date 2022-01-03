Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lukaku é reintegrado ao elenco e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site
futebol

Lukaku é reintegrado ao elenco e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site

Uma reunião entre o atacante e o técnico do Chelsea ocorreu nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 18:49

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:49

Nos últimos dias, um assunto tem tomado o noticiário da Inglaterra: Lukaku x Thomas Tuchel. Após repercussão negativa da entrevista ao atacante belga sobre o treinador e a vontade de retornar à Internazionale, o camisa 9 está arrependido e já foi reintegrado ao elenco dos Blues.
+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês De acordo com a 'Sky Sports', Lukaku e Tuchel se reuniram nesta segunda-feira e colocaram uma 'pedra no assunto'. Após ser barrado do duelo contra o Liverpool, no último final de semana, o atacante deve estar entre os relacionados para o duelo contra o Tottenham, pela Taça da Liga.
+ Coutinho no Flamengo? Veja brasileiros que estão sem espaço na Europa e poderiam voltar ao Brasil
Apesar da boa temporada do Chelsea e de Lukaku até aqui, o atacante afirmou, na última semana, que não gosta de como é utilizado por Tuchel. O treinador alemão não gostou da declaração e afirmou que as aspas do belga causam 'ruído'. O assunto, agora, parece resolvido entre as partes.
Crédito: LukakuestáarrependidodasdeclaraçõesdadascontraTuchel(GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados