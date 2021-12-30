Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lukaku demonstra vontade de voltar a Internazionale e critica Thomas Tuchel: 'Não estou contente'
futebol

Lukaku demonstra vontade de voltar a Internazionale e critica Thomas Tuchel: 'Não estou contente'

Atacante do Chelsea se mostrou insatisfeito com modo de jogo do treinador alemão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:38

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:38

Um dos principais atacantes do mundo na atualidade, o belga Romelu Lukaku deu fortes declarações nesta quinta-feira à 'Sky Sports'. Durante a entrevista, o centroavante do Chelsea, que tem sete gols na temporada, demonstrou insatisfação com o técnico Thomas Tuchel e declarou vontade de retornar à Inter de Milão.
+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica - Está na hora de revelar o que sinto. Sempre disse que tenho o Inter no coração e quero regressar. Adorei estar em Itália, onde tive uma grande evolução durante dois anos. Quero voltar para ganhar mais títulos e não estou falando do final da carreira mas sim enquanto estiver no meu melhor - disse Lukaku, antes de emendar:
+ Dortmund cogita nova redução salarial, mas não descarta renovação com Erling Haaland
- Tudo o que aconteceu no último verão, a forma como saí do Inter não foi a mais correta e é algo que me tem transtornado. Peço desculpa aos torcedores por tudo. Não estou contente com a minha situação no Chelsea. O treinador escolheu jogar em outro sistema mas sou profissional e não vou desistir - concluiu.
Crédito: LukakudemonstrainsatisfaçãonoChelseaevontadedevoltaraInternazionale(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados