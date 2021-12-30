Lukaku demonstra vontade de voltar a Internazionale e critica Thomas Tuchel: 'Não estou contente'

Um dos principais atacantes do mundo na atualidade, o belga Romelu Lukaku deu fortes declarações nesta quinta-feira à 'Sky Sports'. Durante a entrevista, o centroavante do Chelsea, que tem sete gols na temporada, demonstrou insatisfação com o técnico Thomas Tuchel e declarou vontade de retornar à Inter de Milão.

+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica - Está na hora de revelar o que sinto. Sempre disse que tenho o Inter no coração e quero regressar. Adorei estar em Itália, onde tive uma grande evolução durante dois anos. Quero voltar para ganhar mais títulos e não estou falando do final da carreira mas sim enquanto estiver no meu melhor - disse Lukaku, antes de emendar:

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- Tudo o que aconteceu no último verão, a forma como saí do Inter não foi a mais correta e é algo que me tem transtornado. Peço desculpa aos torcedores por tudo. Não estou contente com a minha situação no Chelsea. O treinador escolheu jogar em outro sistema mas sou profissional e não vou desistir - concluiu.