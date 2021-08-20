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futebol

Luizinho agrada a Fernando Diniz e pode ser surpresa no Santos

Meia foi contratado ao Coritiba para defender a equipe Sub-23, mas chamou a atenção do técnico nos treinos e pode ser relacionado para o jogo contra o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 16:49

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 16:49

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos Fc
O meia Luiz Henrique, conhecido como Luizinho, agradou ao técnico Fernando Diniz nos treinos no começo da semana, foi chamado para a atividade desta sexta-feira e pode ser uma surpresa para a partida do próximo domingo, contra o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.O jogador chegou ao Santos do Coritiba para a equipe Sub-23, que vai disputar a Copa Paulista a partir do dia 14 de setembro. No início da semana, ele e outros jogadores da equipe foram chamados para treinar com os profissionais e seu desempenho chamou a atenção da comissão técnica.
Com as ausências recentes de Marinho e Marcos Guilherme (suspenso), o jogador pode ser relacionado para a partida do próximo domingo. A decisão final deverá ser tomada apenas após o treinamento deste sábado.Aos 22 anos, o meia Luiz Henrique fez parte da negociação que envolve dívidas do time paranaense com o Peixe em relação as contratações de Cléber Reis e Rafael Longuine. Ele estava no Coritiba desde os 13 anos e começou a figurar no profissional em 2019. Apesar da grande expectativa, o atleta nunca se firmou entre os principais destaques do time. A promessa tinha contrato até o fim de 2021 e não entrou em acordo para renovação.

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