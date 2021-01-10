Luiz Otávio e Rafael Forster sentem desconforto muscular e desfalcam o Botafogo contra o Vasco

Já com uma extensa lista de desfalques para enfrentar o Vasco neste domingo, Eduardo Barroca ganhou mais dois problemas: Luiz Otávio e Rafael Forster. Pouco antes da partida começar, o Botafogo informou que a dupla sentiu desconforto no músculo adutor e não foi relacionada para o clássico. Ambos passaram por exames na tarde desta segunda-feira para saber se há lesão.
O zagueiro, inclusive, estava cotado para iniciar a partida como titular no lugar do suspenso Marcelo Benevenuto. Sem nenhum dos dois, Barroca optou pelo jovem David Souza para formar a dupla de defesa com Kanu.
Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Botafogo é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 23 pontos. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias para tentar uma arrancada final e permanecer na Série A em 2021.