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futebol

Luiz Otávio comemora boa fase do sistema defensivo do Bahia

Tricolor chegou a marca de quatro jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 22:59

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 22:59

Crédito: Mauricia Da Matta/W9 Press/LancePress!
O Bahia fecha o domingo de maneira feliz. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor bateu a Chapecoense por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além do resultado positivo, outro fato que foi motivo de comemoração é a fase do sistema defensivo, que ainda não foi vazado com o novo treinador.
‘Fruto do trabalho. Desde que o professor chegou, passou confiança. Uma coisa que tinha que melhorar era a parte defensiva. São quatro jogos sem levar gol. Agora é crescer ainda mais na tabela, porque esse clube merece muito’, afirmou Luiz Otávio ao Premiere.
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Agora, o Bahia ganha uma semana de descanso e volta a campo para encarar o Ceará, na Arena Castelão.

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