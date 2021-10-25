Luiz Otávio comemora boa fase do sistema defensivo do Bahia

Crédito: Mauricia Da Matta/W9 Press/LancePress!

O Bahia fecha o domingo de maneira feliz. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor bateu a Chapecoense por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento.

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Além do resultado positivo, outro fato que foi motivo de comemoração é a fase do sistema defensivo, que ainda não foi vazado com o novo treinador.

‘Fruto do trabalho. Desde que o professor chegou, passou confiança. Uma coisa que tinha que melhorar era a parte defensiva. São quatro jogos sem levar gol. Agora é crescer ainda mais na tabela, porque esse clube merece muito’, afirmou Luiz Otávio ao Premiere.

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