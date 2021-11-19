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Luiz Henrique treina com bola e pode voltar a ser relacionado pelo Fluminense no domingo

Ausente nas duas partidas anteriores da equipe, atacante treina com bola nesta sexta-feira (19) e aumenta suas chances de atuar contra o América-MG...
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Publicado em 

19 nov 2021 às 14:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:52

O técnico Marcão tem boas perspectivas quanto a "novidades" no setor ofensivo. Em atividade na manhã desta sexta-feira (19) do Fluminense, o atacante Luiz Henrique treinou bem no CT Carlos Castilho e indicou que deve voltar a defender a equipe diante do Fluminense no domingo (21) contra o América-MG, no Maracanã. A partida será válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem, que treinou com bola, não defende a camisa tricolor desde o confronto com o Grêmio. Luiz Henrique ficou de fora dos duelos com o Palmeiras e o Juventude.
A atividade deste sábado (20) definirá se o atacante tem condições de retorno. O Fluminense está na oitava colocação, com 45 pontos.
Crédito: LuizHenriquenãodefendeoFluminensedesdeoduelocomoGrêmio(FOTO:LucasMerçon/FFC

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