Luiz Henrique treina com bola e pode voltar a ser relacionado pelo Fluminense no domingo

O técnico Marcão tem boas perspectivas quanto a "novidades" no setor ofensivo. Em atividade na manhã desta sexta-feira (19) do Fluminense, o atacante Luiz Henrique treinou bem no CT Carlos Castilho e indicou que deve voltar a defender a equipe diante do Fluminense no domingo (21) contra o América-MG, no Maracanã. A partida será válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem, que treinou com bola, não defende a camisa tricolor desde o confronto com o Grêmio. Luiz Henrique ficou de fora dos duelos com o Palmeiras e o Juventude.